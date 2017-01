Wegener weiter Vorsitzender der Schausteller

Nordhorn.gn Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Nordhorner Schaustellerverbandes wurde kürzlich der erste Vorsitzende Werner Wegener aus Ankum in seinem Amt bestätigt. Die einzige Änderung im Vorstand ergab sich beim Posten des ersten Kassierers. Hier stellte sich der bisherige Amtsinhaber Stefan Karow nicht mehr zur Verfügung. An seiner Stelle wurde Jan Kieft zum ersten Kassierer gewählt.

Eine vierköpfige Delegation des Nordhorner Schaustellerverbandes nahm vom 12. bis 14. Januar am Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes (DSB) in Bonn teil. Neben Wegener und Kieft waren auch der zweite Vorsitzende Alois Braun sowie Geschäftsführer Henrik Eickelkamp in die Stadt am Rhein gereist. Der DSB ist die Berufsspitzenorganisation für das Schaustellergewerbe in Deutschland. Er vereint die Mitglieder von insgesamt rund 90 angeschlossenen lokalen Verbänden.

Bei der alljährlich durchgeführten Tagung mit mehr als 500 Delegierten, die größtenteils im ehemaligen Neuen Plenarsaal des Deutschen Bundestags abgehalten wurde, diskutierten Schaustellerinnen und Schausteller aus ganz Deutschland die aktuellen Themen der Branche. Bedingt durch den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember stand dabei besonders das Thema Sicherheit auf Volksfesten im Vordergrund. „Feste sollen keine Festungen werden“ fasste DSB-Präsident Albert Ritter dabei die einhellige Meinung zusammen. Aber auch technische Fragen sowie Konzepte zur Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten für junge Schaustellerinnen und Schausteller wurden intensiv diskutiert.