Weniger Tempo und Gewicht auf dem Butterweg

Bad Bentheim. Am Butterweg in Bad Bentheim wird bald in bestimmten Bereichen Tempo 50 gelten. Der Antrag der Anwohnerschaft Hagelshoek und Umgebung unter Federführung des Ortsvorstehers Gerd Bertels auf Einrichtung eines Tempolimits und einer Gewichtsbegrenzung für den Butterweg, der vom Verwaltungsausschuss der Stadt unterstützt wurde, hatte in weiten Teilen Erfolg. Das teilte Bürgermeister Volker Pannen nach der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses mit.

Die Straßenverkehrsbehörde hatte eine Anregung der Verwaltung aufgenommen, an mehreren Stellen die Ortstafeln zu versetzen und so zusätzliche Streckenbereiche als geschlossene Ortschaft auszuweisen. In diese Neuregelung werden nicht nur der Butterweg zwischen Gildehauser Straße und Tannenhoek, sondern auch Teile der Wasserwerkstraße, der Waldseiter Straße und der schon seit längerer Zeit mit einer gesonderten Geschwindigkeitsbegrenzung versehene Abschnitt der Schützenstraße beim Dorfgemeinschaftshaus Waldseite eingebogen.

Karte

Zulässiges Gewicht reduziert

Auch der beantragten Gewichtsbegrenzung für den Butterweg auf Fahrzeuge bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen (Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr ausgenommen) wurde zugestimmt.

Nicht durchzusetzen gewesen sei eine über den Tannenhoek bis zur Abzweigung „An der Waldseite“ hinausgehende Geschwindigkeitsbegrenzung. Dafür seien, so die Straßenverkehrsbehörde, die gesetzlichen Voraussetzungen nicht gegeben.