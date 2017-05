Werkstatt schmiedet Zukunft von Bad Bentheim

Bad Bentheim.his Die Leitung und Moderation übernahm das Büro Schulten Stadt- und Raumentwicklung (SSR) aus Dortmund. „Wir haben den Prozess der Stadtentwicklung erfolgreich angestoßen“, sagte Bürgermeister Volker Pannen. Vor allem die Bad Bentheimer Politik und Verwaltung war stark vertreten, aber auch Bürger nutzten die Möglichkeit, sich mit den Themenfeldern Wohnen, Wohnumfeld, Freiraum, Kulturlandschaft und Klimaschutz zu befassen.

Zu Beginn standen Impulsreferate, die Fachleute für die Schwerpunkte hielten. So beleuchten Ralf Deckert und Lambert Heckhuis vom Bauverein Bentheim das Wohnen in der Burgstadt. Der ehemalige Erste Kreisrat Hans-Werner Schwarz rückte die Frei- und Kulturlandschaften in den Fokus. Dabei hob Schwarz hervor, dass auch Flächen an Wegesrändern viel Potenzial böten. Andreas Hübner von der Gertec GmbH aus Essen referierte über den Stand des Klimaschutzes. Danach erarbeiteten Arbeitsgruppen Schwerpunkte und erste Vorschläge für Projekte, die im Plenum vorgestellt wurden.

Karte

Beim Themenfeld Freiraum und Kulturlandschaft wurde einem Parkkonzept mit Sichtachsen eine hohe Bedeutung beigemessen. Außerdem wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht Nachbarschaften in die Pflege öffentlicher Flächen miteinbezogen werden könnten. Die Bürger sprachen auch gezielt über private Gärten. Schließlich sind dort erhebliche Grünflächen vorhanden. Ein weiteres Projekt könnte die Aufwertung der Ortseingänge bilden, wo sich Stadt- und Freiflächen direkt berühren.

Beim Thema Klimaschutz spielten der Radverkehr und die erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle. Einen Schwerpunkt setzte die Arbeitsgruppe im Bereich der Wind- und Gewerbeparks. Eine stärkere Vernetzung solle dazu beitragen, dass die Windenergie vor Ort noch effizienter genutzt werden kann. Aber auch die Fotovoltaik könnte zum Klimaschutz beitragen. Das gelte auch für Privathaushalte. Um den Klimaschutz in den Mittelpunkt zu stellen, sollen Bildungsprojekte in der Schule verankert werden.

Verbindungen schaffen

Beim Thema Wohnen und Wohnumfeld sprach sich die Arbeitsgruppe dafür aus, Konzepte zu erstellen, die Verbindungen zwischen neuer und alter Bauarchitektur schafften. Den historischen Innenstadtbereich gelte es unbedingt zu erhalten. Auch eine Verbesserung der Radwege wurde angemerkt.

„Wir können in vielen Fällen direkt die Brücke zur nächsten Zukunftswerkstatt schlagen“, sagte Bürgermeister Volker Pannen. Die steht mit den Schwerpunktthemen Verkehr, Mobilität und technische Infrastruktur bereits am Sonnabend auf der Tagesordnung und findet von 8.30 bis zirka 13.30 Uhr in der Grund- und Hauptschule Gildehaus statt. Der Ablauf mit Impulsvorträgen und Arbeitsgruppen ist dabei identisch. Insgesamt sind vier Zukunftswerkstätten und ein Projekttag mit den Bentheimer Schulen geplant. Unabhängig von den Zukunftswerkstätten können bis zum 31. Mai noch Wünsche und Anregungen in eine interaktive Karte (wikimap) eingetragen werden unter zukunftbadbentheim2035.de/wikimap/zur-karte/.