Werpeloher Schal doch kein Rekord?

Werpeloh/Sögel.

Fast zwei Dutzend Ehrenamtliche hatte die Emsländerin im Mai 2016 mobilisiert, um das mannshohe Strick-Knäuel bis nach Spahnharrenstätte und wieder zurück abrollen zu lassen. Der Sögeler Notar Peter Krause notierte und dokumentierte eifrig, mehrere Kamerateams und Zeitungsreporter begleiteten das spektakuläre Vorhaben. Am Ende standen exakt 7203 Meter auf dem Laufmessrad des Notars, der derzeit eingetragene Weltrekord des Norwegers Helge Johansen mit 4565,46 Metern schien also locker überboten worden zu sein.

Monatelang hörte die 48-Jährige nach der Einsendung der Unterlagen nichts aus dem Hauptquartier des Guinness-Verlages in London. Vor Kurzem wagte sie dann über einen Bekannten eine telefonische Nachfrage – und die hatte es in sich. „Uns wurde gesagt, dass der Nachweis, dass es sich tatsächlich um einen durchgängigen Schal handelt, nicht erbracht ist“, berichtet Nieters, die unzählige Stunden und mehrere Tausend Euro für die Wolle in das Projekt gesteckt hat. Zwar haben mehrere TV-Teams das Ausrollen gefilmt, aber immer nur abschnittsweise. Niemand hat also den Schal in einem Stück gefilmt. „Dem Verlag reichen die eingereichten Filmbeiträge und die Nachweise des Notars nicht aus. Auch Zeugen sind dem Büro egal“, berichtet Nieters, und ergänzt: „Der Brexit lässt grüßen.“

Mögliche Unterstützung durch den Kreis

Sie hat nun die eingereichten Unterlagen aus London zurückgefordert, schließlich sind in den Ordnern einige Originale zu finden. In einem Gespräch mit dem Landkreis Emsland hat sie ausgelotet, ob die Kreisbehörde eventuell helfen kann und ob es sich lohnt, noch einmal eine Initiative zu starten, den Weltrekord anerkannt zu bekommen. „Loslassen möchte ich das Ganze noch nicht. Erst einmal ist aber die Luft raus“, gesteht die 48-Jährige.

Auch wenn es mit der Eintragung nicht klappen sollte, den Versuch gestartet zu haben bereut sie keineswegs. „Es hat großen Spaß gemacht, auch mit Blick auf die Spenden, die der Verkauf bisher gebracht hat, hat es sich allemal gelohnt“, sagt die Werpeloherin. Zuletzt hat sie bei der Gerd-Bliede-Preisverleihung des Papenburger Carnevalvereins (PCV) am Freitag mit Moderator Jörg Pilawa Teile des Schals verkauft und eine Spende an „Kinder in Not“ übergeben.

Eine Hoffnung bleibt Nieters noch. Das „Rekord-Institut für Deutschland“ (RID), sozusagen der Ableger des Guinnessbuch-Verlags für Deutschland, Österreich und die Schweiz, hat Interesse an einer Anerkennung für die Bundesrepublik bekundet. Das „Buch der deutschen Weltrekorde“ erscheint laut der Internetseite des Instituts seit Oktober 2016 im Verlag „arsEdition“. Mitinitiator ist Olaf Kuchenbecker, der mehrere Jahre die deutschsprachige Ausgabe des „Guinnessbuch der Rekorde“ mitgestaltet hat. „Beim Rekord-Institut werde ich meine Unterlagen auf jeden Fall einreichen“, kündigt Claudia Nieters an.