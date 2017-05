Westnetz bündelt Aktivitäten in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Nach rund einem Jahr Planung und Bau sind die Maßnahmen abgeschlossen. Der neue Westnetz-Betriebsstandort für 50 Monteure in Bad Bentheim hat am Freitagvormittag offiziell seine Arbeit aufgenommen. Im Rahmen einer Feier wurde das Gelände mit seiner modernen Lagerhalle von Ludger Brüffer, Leiter des Regionalzentrums Ems-Vechte mit Sitz in Bad Bentheim, gemeinsam mit Bürgermeister Volker Pannen in Betrieb genommen.

Wo bisher der Parkplatz für Fahrzeuge von Kunden und Mitarbeitern war, stehen nun Hubsteiger und Kabelmesswagen für ihren Einsatz bereit. Die neu gebaute Halle mit Werkstatt, Lager, Büro- und Aufenthaltsräumen ist rund 400 Quadratmeter groß und wird um eine knapp 2700 Quadratmeter große Außenfläche ergänzt. Diese bietet Platz für die Lagerung von Kabelrollen und sperrigem Material und soll gleichzeitig als Parkplatz für die Betriebsfahrzeuge genutzt werden. Finanziert wurde das Bauprojekt von der Investorengruppe „Bentheimer Tor“ – es ist gekoppelt mit einem langfristigen Pachtvertrag.

In den vergangenen Wochen sind die Regale im Lager der neu gebauten Halle von den Monteuren mit Werkzeugen und Material für die drei Gewerke Strom, Gas und Wasser bestückt und die Werkstatt eingerichtet worden. Nachdem der Umzug aus Ochtrup kürzlich erfolgreich abgeschlossen werden konnte, erfolgt die Energieversorgung der Region ab sofort von Bad Bentheim aus. „Die 50 Monteure betreuen vom neuen Standort aus insgesamt 35 Kommunen in den Landkreisen Steinfurt, Borken, Emsland und Grafschaft Bentheim“, erklärte Ludger Brüffer.

Die Unterbringung des operativen Geschäfts am Regionalstandort in Bad Bentheim bringe zahlreiche Vorteile mit sich, meinte Brüffer. So hätten die Angestellten in Zukunft auch die Möglichkeit, mit der Bahn anzureisen und seien somit deutlich flexibler. Für das Unternehmen sei die Nähe zur Autobahn von entscheidender Bedeutung und auch die kurzen Wege zur Verwaltung seien ein Standortvorteil.

Bürgermeister Volker Pannen freute sich, dass sich mit dem Bezug des neuen Betriebsstandortes ein Kreis schließt. Bereits 2007 habe er Ludger Brüffer gebeten, die 1999 aus der Bad Bentheimer Hilgenstiege nach Nordhorn abgewanderte RWE-Bezirksstelle zurück nach Bentheim zu holen. „Zehn Jahre später hat es endlich geklappt – der Kreis hat sich geschlossen“, sagte Pannen. Mit dem Neubau des Technikgeländes ist der erste große Teil des durch die Stadtsanierung ermöglichten Umbaus des Bahnhofsviertels abgeschlossen.