„Wiesn-Krempel“-Erlös geht an Handballer

Schüttorf. Um 6 Uhr stand für die Organisatoren des Schüttorfer „Wiesn-Krempels“ noch einige Arbeit auf dem Programm. Galt es doch nach der Feier am Sonnabend, die Tische aufzubauen, das gesammelte Flohmarkt-Sortiment ins Festzelt zu transportieren und die verschiedenen Stände mit allerlei „Krempel“ zu dekorieren.

„Es haben mehrere Mannschaften aus der Abteilung mit angepackt“, freuten sich Ulrich Körner und Heiner Lötgering aus dem Organisationsteam des FC 09. Bis zum Beginn des Flohmarkts um 11 Uhr war aber alles hergerichtet. Mit Öffnung der Türen strömten zahlreiche Besucher ins Festzelt und suchten an den verschiedenen Ständen nach Brauchbarem, Ausgefallenem oder Wertvollem.

Anders als bei normalen Flohmärkten mit privaten Verkäufern war der „Wiesn-Krempel“ gestern aber in Kategorien eingeteilt. Unter den Rubriken „Kinderspielzeug“, „Haushaltswaren“, „Bücher“, „Musik“, „Altes & Antikes“ oder „Weihnachten“ boten die Stände jeweils als Sammelsurium an ähnlichen Dingen an. Dafür war natürlich einiges an Vorarbeit nötig. „Wir haben die Sachen, die uns gespendet worden sind, alle vorsortiert und in die Kategorien eingeordnet“, berichtete Körner.

Im vergangenen Jahr ging der Flohmarkt im Rahmen des Schüttorfer Oktoberfestes zum ersten Mal über die Bühne. Mit dem Ende der Veranstaltung rückte aber bereits die zweite Auflage des „Wiesn-Krempels“ in den Blick. „Wir haben das ganze Jahr über Flohmarkt-Spenden angenommen“, berichteten die Organisatoren, die für die Lagerung eine Halle auf dem Gelände der Firma „Eissing“ an der Samernschen Straße zur Verfügung gestellt bekommen hatten.

In den vergangenen vier Wochen begann dann die heiße Phase der Vorbereitung. Dazu gehörte beispielsweise eine komplette Haushaltsauflösung und die Möglichkeit, an festen Tagen Spenden anzuliefern oder abholen zu lassen. So kam insgesamt eine komplette Lastwagen-Ladung zusammen, die am Sonntag die Tische ausfüllte.

Im Laufe des Tages wurde das Sortiment aber immer mehr ausgedünnt. Nach dem Ansturm am Vormittag wurde es in den Mittagsstunden zwar etwas ruhig, am Nachmittag füllte sich das Festzelt aber wieder mit Schnäppchenjägern. Es ging aber nicht nur viel Krempel über die Tische, es wurden auch alte Handball-Geschichten ausgetauscht. „Ich kaufe aus Verbundenheit zu unserer Sportart“, sagte Heinz Buscher, der früher im Trikot von Eintracht Nordhorn häufig gegen die Handballer des FC 09 angetreten war. Denn der Erlös des Flohmarkts kommt dem Förderverein der Schüttorfer Handball-Abteilung zugute.

Am Nachmittag richteten die Organisatoren den Blick bereits wieder auf die dritte Auflage: „Was übrig bleibt, lagern wir wieder ein und hoffen, dass im Verlauf des Jahres wieder viel zusammenkommt.“