Wietmarscher Muttergottesfigur war farbig bemalt

Wietmarschen.gn Die Sandsteinfigur hat bis vor einigen Jahren in einer offenen Kapelle vor der Kirche gestanden und wird bald im neu aufgebauten Stiftsmuseum gezeigt, das am 19. Mai mit der Ausstellung „Das Stift Wietmarschen und die Reformation“ eröffnet wird.

Schon vor einigen Jahren erkannten Fachleute in dieser Darstellung der schmerzhaften Muttergottes eine Arbeit aus der Werkstatt des berühmten münsterischen Künstlers Johann Mauritz Gröninger, dem wohl wichtigsten Bildhauer der Zeit um 1700 in Nordwestdeutschland. Er lieferte damals auch mehrfach Bildwerke an das Kloster Frenswegen, darunter eine weitere Pietà, die heute in der Schlosskapelle in Burgsteinfurt aufgestellt ist.

Durch verschiedene Anstriche und Witterungseinflüsse hatte die Oberfläche der Skulptur stark gelitten. Daher entschlossen sich die Verantwortlichen, die Figur in der Fachwerkstatt Lehmkuhl in Steinfurt untersuchen und konservieren zu lassen. Zunächst erfolgten eine Reinigung und anschließend die genaue Untersuchung der Oberfläche. Unter mehreren jüngeren Farbschichten entdeckten die Restauratoren Teile der originalen Farbfassung. So waren die Wundmale Christi blutrot bemalt und die Säume des Gewandes der Gottesmutter goldfarbig abgesetzt. Es ist daher zu vermuten, dass die Figur im ursprünglichen Zustand ganzflächig bemalt war.

Auf eine Freilegung oder Wiederherstellung dieser Farbfassung wurde jedoch aus verschiedenen Gründen verzichtet. Vielmehr beschränkten sich die Restauratoren auf die Ausbesserung der Fehlstellen in der jüngeren, einfarbigen Bemalung sowie das Retuschieren weiterer Verfärbungen, um so ein einheitliches Gesamtbild der Figur zu erzielen. Den Mantelsaum haben die Restauratoren in einer besonderen Maltechnik hervorgehoben, so dass Befund und Ergänzung bei einer Betrachtung aus nächster Nähe jederzeit unterscheidbar sind.

Deutlich wird im jetzt hergestellten Zustand die hohe künstlerische Qualität der Figur, deren ursprünglicher Standort noch immer unklar ist. In der früheren Stiftskirche befindet sich neben dem berühmten Gnadenbild auch eine Pietà aus dem späten Mittelalter. Dass dort ein weiteres solches Bilderwerk aufgestellt war, ist eher unwahrscheinlich. Die Skulptur aus der Werkstatt des Johann Mauritz Gröninger könnte jedoch auch aus einer der Kapellen im Stiftsbusch oder einem der früheren Stiftsdamenhäuser stammen. Hier sind noch weitere archivalische Untersuchungen erforderlich, schreibt das Emslandmuseum Lingen.

Neben der Pietà befinden sich derzeit verschiedene weitere Gemälde und Silberarbeiten in den entsprechenden Restaurierungswerkstätten. Denn ab dem 19. Mai soll im neu gestalteten Stiftsmuseum alles glänzen.