Willi Koop leitet das Emlichheimer Bad seit 1977

Emlichheim. Die Eröffnung des Hallenbads glich am 1. Juni 1977 einer kleinen Sensation. „Es kamen so viele Besucher, dass sich die Warteschlange weit über den Parkplatz hinaus entlang der Straße erstreckte“, erinnert sich Willi Koop. Der 64-jährige Schwimmmeister begrüßte damals die ersten Gäste und ist dem Bad bis heute treu geblieben. „Unser Rekord lag in der ersten Saison bei 693 Besuchern – an einem einzigen Tag. Wir mussten sogar einige wegschicken, weil im Becken kein Platz mehr war“, sagt er. Obwohl er sich genau an die verkauften Eintrittskarten erinnert, waren die Gäste für ihn nie nur Zahlen. „Über die Jahre sind viele Freundschaften und Bekanntschaften entstanden. Ich bin bekannt wie ein bunter Hund“, sagt er.

Angefangen hat die berufliche Laufbahn des gebürtigen Nordhorners nicht im Wasser, sondern unter Autos. „Ich habe eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker bei einem Autohaus gemacht“, sagt Willi Koop. Sein Element war allerdings schon damals das Wasser. Jede freie Minute verbrachte er bei der DLRG. Als 1975 „Schwimmmeistergehilfe“ zum Ausbildungsberuf erklärt wurde, sattelte er kurzerhand um und tauschte den Blaumann gegen die Badehose.

Nach zweijähriger Ausbildung mit Stationen in Neuenhaus und einem Intermezzo am Badesee in Wilsum stellte die Samtgemeinde Emlichheim Willi Koop noch vor der Eröffnung des Hallenbads ein. Vor einigen Jahren übernahmen die Bäderbetriebe Nordhorn Niedergrafschaft (BNN), das Bad. „Für mich hat sich dadurch nichts verändert. Ich bin noch immer bei der Samtgemeinde angestellt“, sagt Willi Koop. Allerdings hat es auf anderem Gebiet große Änderungen gegeben. „Als ich anfing, musste ich mehrmals täglich die Chlorzufuhr im Becken per Hand nachjustieren“, erinnert er sich. Das sei nichts für Grobmotoriker gewesen. „Man musste an dem Rädchen genau die richtige Position je nach Zahl der Besucher finden, damit nicht zuviel oder zu wenig Chlor ins Becken gelangt“, sagt er. Mittlerweile steuert ein Computerprogramm die Zufuhr automatisch. „Alles ist wesentlich einfacher als damals.“ Technische Probleme gibt es aber dennoch immer wieder. Willi Koop hat dafür ein Gespür entwickelt. „Wenn ich das Bad betrete, rieche ich schon, wenn irgendetwas nicht passt“, meint er.

Denn Schwimmmeister im Bad an der Berliner Straße zu sein, ist für ihn mehr als nur irgendein Job. Nicht ohne Grund wollte er so nah wie möglich am Arbeitsplatz wohnen. „Das war gar nicht so einfach. Vor 40 Jahren gab es keine freien Häuser in der Nähe“, erinnert er sich. Nachdem er lange nach einer Wohnung gesucht hatte, erhielt er den Tipp, dass bald direkt neben dem Bad ein Wohnbaugebiet ausgewiesen werden sollte. „Ich habe mich dann in Geduld geübt, bis ich endlich ein Grundstück kaufen konnte. Seitdem lebe ich 300 Meter vom Bad entfernt“, sagt Willi Koop. Seine Begeisterung für das Wasser hat er an Sohn Daniel weitergegeben. „Der ist in meine Fußstapfen getreten und arbeitet ebenfalls als Schwimmmeister“, erzählt Willi Koop.

Sein Wissen hat der 64-Jährige nicht nur an seinen Sprössling weitergegeben. Unzählige Emlichheimer haben bei ihm das Schwimmen gelernt. Einige Familien hat er sogar über mehrere Generationen begleitet. Besonders gut kann er sich an eine Schülerin erinnern: „Sie war 73 Jahre alt und hochmotiviert. Schon nach kurzer Zeit war sie im Nichtschwimmerbecken unterwegs.“ Zu seinen Schülern zählt auch Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters. Auch andere Politiker hat Willi Koop einst trainiert, so auch den Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann. „Er ist bis heute ein regelmäßiger Gast. Wenn er aus Berlin nach Hause fährt, ist das Bad oft seine erste Anlaufstation. Meist trägt er sogar noch seinen Anzug, wenn er ankommt“, verrät der Badleiter.

Keine Notfälle in 40 Jahren

Zu den neueren Gästen gehören Emlichheims Flüchtlinge. „Wir haben seit einiger Zeit sogar eine Frauenschwimmgruppe mit Flüchtlingen“, sagt der Badleiter. Zunächst habe er genau hingeschaut, damit auch ja keine Nichtschwimmer ins Becken gehen und Probleme bekommen. „Mittlerweile können sie aber aller sehr gut schwimmen“, meint Willi Koop. Hätte er jemanden aus dem Wasser holen müssen, wäre das trotz 40-jähriger Dienstzeit eine ungewollte Premiere für den Schwimmmeister gewesen. „Ich musste noch niemanden vor dem Ertrinken retten oder wiederbeleben“, sagt er.

Den einzigen Schreckmoment seiner Dienstzeit hat ihm ein Fünfjähriger beschert. „Er ist ohne Vorwarnung in den Badebereich gerannt und ins Becken gesprungen. Badegäste haben ihn aber ohne Umschweife wieder aus dem Wasser gehievt“, sagt der 64-Jährige. „Sorgen machen muss sich dennoch keiner. Selbstverständlich könnte ich im Ernstfall eingreifen, das gehört ja zu den wichtigsten Voraussetzungen meines Berufs“, sagt er. Sein Alter merkt man Willi Koop nicht an. Er hält sich fit, schwimmt gerne vor der Öffnung des Bads mehrmals in der Woche ein paar Runden.

Im Ruhestand wird Willi Koop nicht mehr jeden Tag im Bad vorbeischauen, genug vom Wasser hat er aber noch lange nicht. „Wenn Not am Mann ist, springe ich gerne für ein paar Stunden mit ein. Außerdem freue ich mich darauf, häufiger Angeln zu gehen. Das ist mein großes Hobby. Ganz ohne Wasser geht es eben nach aller der Zeit nicht“, sagt er.