Willkommen zu Hause - „Rock am Ring“ kehrt zurück

Frankfurt/Mendig.dpa Nach zweijähriger Abstinenz kehrt das Musikfestival „Rock am Ring“ überraschend an den Nürburgring zurück. Die Veranstalter begründeten dies rund ein halbes Jahr vor dem Termin vom 2. bis 4. Juni 2017 mit „ständig erweiterten Auflagen der Naturschutzbehörden“. Die Entscheidung sei unausweichlich, teilten die Marek Lieberberg Konzertagentur sowie Live Nation mit. Der Flugplatz des Eifel-Ortes Mendig als Standort in den Jahren 2015 und 2016 sei wegen der Auflagen nicht mehr haltbar. In einem Newsletter des Nürburgrings heißt es: Willkommen zu Hause.