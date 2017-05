Wilsumerin singt mit Wincent Weiss ein Duett

Wilsum.

Jana Breman aus Wilsum schwebt auf Wolke sieben: Am 1. Mai durfte sie mit ihrem Lieblingssänger Wincent Weiss ein Duett auf der Bühne beim Stadtfest in Cloppenburg singen. Sie war mit ihren Freundinnen zu dem Konzert gegangen, im Gepäck ein selbstgemaltes Plakat mit den Worten: „Mein größter Wunsch ist ‚Regenbogen‘ mit dir im Duett zu singen“. Während des Auftritts hielt die 16-jährige Schülerin das Schild in die Höhe. Und tatsächlich: Der Sänger bat die Wilsumerin auf die Bühne – und schon sangen sie gemeinsam. „Es war total super! Ich bin seit Jahren ein totaler Fan von Wincent Weiss und ‚Regenbogen‘ ist mein Lieblingslied von ihm“, schwärmt Jana im Gespräch mit GN-Szene.

Bevor Jana die Bühne betrat, kam es allerdings noch zu einem kleinen Zwischenfall: Der Sänger, der als Teilnehmer der zehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, wollte der Schülerin über die Absperrung zwischen Publikum und Bühne helfen – dabei verloren beide das Gleichgewicht, Jana stürzte schließlich auf den Sänger. Verletzt haben sie sich dabei aber glücklicherweise nicht.

Am Ende des Duetts lobte Wincent Weiss die Stimme der Grafschafterin, sie nimmt seit etwa fünf Jahren Gesangsunterricht bei der Musikerin Armanda ten Brink, berichtet sie. Nach dem Auftritt hat Jana ihren Lieblingssänger direkt angeschrieben: „Er hat beim Konzert nämlich gesagt, er wollte schon immer ein Duett mit einer weiblichen Stimme machen – auch auf einer Platte. Vielleicht wird es ja etwas“, hofft die 16-Jährige. Aber auch wenn aus der gemeinsamen Aufnahme nichts werden sollte, wird Jana das gemeinsame Duett in Cloppenburg niemals vergessen. Für sie ist definitiv schon jetzt ein Traum wahr geworden.