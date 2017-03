Windpark Waldseite: Fundamente Mitte April fertig

Waldseite.gn Die Bauarbeiten für den Bürgerwindpark Waldseite sind bereits in vollem Gange. „In Gildehaus am Görfeld rollen seit einigen Wochen Bagger, Trecker und Planierraupen über die Wiesen. Die Zuwegungen und Kranstellflächen sind inzwischen schon fertiggestellt, sodass am ersten Standort in dieser Woche noch der Stahl für die Bewehrungen der riesigen Fundamente angeliefert werden kann“, teilt Windparkbetreiber „Prowind“ mit. Diese seien mit 28 Quadratmetern Durchmesser, 1.100 Kubikmetern Erdbewegungen und 2.200 Tonnen Beton pro Anlage die größten und schwersten Fundamente, die Prowind jemals gebaut habe. Insgesamt errichtet der Betreiber dort vier weitere Windkraftanlagen.

„Weiterhin werden derzeit die Baugruben ausgehoben und so für die Installierung der Bewehrungen sowie den anschließenden Betonguss vorbereitet“, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der ersten Anlage werde dies aller Voraussicht nach in rund zwei Wochen der Fall sein. Mitte April soll die Fertigstellung der Fundamente erfolgt sein, weil dann die Großkomponenten geliefert werden und die Anlagen Stück für Stück aufgestellt werden. Ende April/Anfang Mai werden Stahltürme, Maschinenhaus, Nabe und Rotorblätter geliefert und montiert.

Der entstehende Bürgerwindpark in Waldseite soll durch eine Gesellschaft betrieben werden, an der „Prowind“, die Energieversorgung Bad Bentheim (eeb) sowie die Eigentümer der Flächen, auf denen die Windräder errichtet werden, beteiligt sind. Im Juni könnte der Windpark bereits Strom erzeugen.