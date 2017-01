Wink setzt auf den Standort Neuenhaus

Neuenhaus. Was auf der 5,5 Hektar großen Fläche an der Bundesstraße 403 zwischen Neuenhaus und Nordhorn entstehen soll, das wissen Wink-Geschäftsführer Alan de Natris und sein Marketingleiter Dr. Andre Gysbers noch gar nicht so genau. Die konkrete Planung wollen sie erst in den nächsten Monaten abschließen. Fest steht aber, dass der nach eigenen Angaben europaweit führende Hersteller von Stanzwerkzeugen für Etiketten und Verpackungen auch weiterhin auf den Standort Neuenhaus setzt und dort kräftig weiter wachsen will. Bei jährlichen Steigerungsraten von 20 Prozent platze das Unternehmen in seinen jetzigen Räumen aus allen Nähten, sagt Alan de Natris. Draußen ist bereits ein Zelt als Lagerfläche aufgestellt worden.

Die Bedingungen in Neuenhaus seien für Wink optimal, berichtet der Geschäftsführer. Er räumt zwar ein, dass auch ein neuer Standort an der Autobahn 31 bei Lohne interessant gewesen wäre. „Aber wir fühlen uns in Neuenhaus sehr wohl – auch weil die Stadt sehr flexibel ist und uns vieles möglich macht“, erklärt Alan de Natris. Einziger Wermutstropfen der Erweiterung: Das neue Grundstück schließt nicht direkt an die bestehende Firmenfläche an. Dazwischen verläuft ein schmaler, bisher unbebauter Grundstücksstreifen der Keksfabrik Borggreve – und auf den hätten die Nachbarn nicht verzichten wollen, bedauert Alan de Natris.

Karte

Das neue Grundstück liegt übrigens an der Gerhard-Jeurink-Straße, die nach dem Vater des Wink-Gründers Wilfried Jeurink benannt wurde. Das Unternehmen besteht seit 1989 und ist seit 2001 an der B403 ansässig. 2006 verkaufte Jeurink das Unternehmen an Ferdinand Oetker, der auch heute noch Hauptanteilseigner ist, dessen vor einigen Jahren ausgeschiedenen Bruder Dr. Alfred Oetker, Günther Skrzypek und Alan de Natris. 2014 übernahm Wink einen Konkurrenten in der Eifel und beschäftigt insgesamt rund 240 Mitarbeiter. Es gibt Vertriebsgesellschaften in Italien, Dänemark und in den USA. Die Werkzeuge, die Wink produziert, werden zum Stanzen von Etiketten und Verpackungsmaterialien verwendet.

Günter Oldekamp, Stadtdirektor von Neuenhaus, und Jens Wolters, Geschäftsführer der kommunalen Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft GEG, freuen sich über den flächenmäßig größten Grundstücksverkauf der vergangenen 15 Jahre. „Die geplanten Investitionen der Firma Wink sind ein weiterer Beleg für die Attraktivität der Stadt Neuenhaus als Standort für produzierendes Gewerbe“, meint Günter Oldekamp – und freut sich, einen wichtigen Arbeitgeber gehalten zu haben.