Nordhorn. In der Zeit vom 27. bis 31. März findet bundesweit wieder die Woche der Ausbildung bei der Bundesagentur für Arbeit statt. Die Berufsberatung der Arbeitsagentur Nordhorn beteiligt sich hieran unter anderem am 29. März in der Zeit von 14 bis 16 Uhr mit einer Ausbildungsbörse im Berufsinformationszentrum (BIZ). Gemeinsam mit dem Grafschafter Jobcenter, der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim und der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim werden die verschiedensten Ausbildungsberufe vorgestellt. Parallel bieten etwa 15 Unternehmen an diesem Nachmittag ein Speed-Dating für die zukünftigen Auszubildenden an. Jugendliche können so unkompliziert erste Kontakte zu Ausbildungsbetrieben knüpfen.

Karte

Ein Bewerbungsmappen-Check rundet die Veranstaltung ab. Der Eintritt ist kostenlos. Voranmeldungen sind nicht erforderlich. Kontakt: Berufsinformationszentrum (BIZ), Stadtring 9-15, Telefon 05921 870272.