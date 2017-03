Wochen nach Unfall: 75-jähriger Radfahrer stirbt

Itterbeck.gn Der schwere Unfall geschah bereits am Freitag, 17. Februar, auf der Wilsumer Straße in Itterbeck. Der bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzte 75-jährige Radfahrer aus Itterbeck ist am Mittwoch dieser Woche im Krankenhaus Meppen gestorben.

Für den Unfall soll ein 45-jähriger Lastwagenfahrer verantwortlich sein, der mit einem Laster von einem Firmengelände auf die Wilsumer Straße fuhr und dabei den auf dem Radweg fahrenden 75-Jährigen übersehen haben soll. Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und erlitt schwere Kopfverletzungen. Diese wurden im Krankenhaus Meppen behandelt.