Wohnungsmuseum: die Zeitkapsel hinter den Gardinen

Hengelo. Von außen sieht das Haus Nummer 6 an der Mispelstraat in Hengelo unscheinbar aus. Tatsächlich sieht es sogar genauso aus, wie die anderen dunkelroten Reihenhäuser mit weißen Gardinen auf der Straße. Dieser Eindruck ändert sich aber schlagartig, wenn Maike van Wietmarschen die Tür zur Wohnung öffnet.

Karte

Denn mit dem Eintreten in die zum Museum umgewandelte Wohnung begibt man sich auf eine Zeitreise in die 1950er Jahre: In das Jahrzehnt, in dem die Häuser nach dem Zweiten Weltkrieg schnell wieder aufgebaut werden mussten, es keine begehbaren Duschen, elektrischen Wäschetrockner und Handys gab.

Jan Keupers, der ehemalige Mieter der Wohnung an der Mispelstraat in Hengelo, verkaufte und sammelte alte Metalle. Foto: Werner Westdörp

Heute selbstverständliche Dinge wie ein Kühlschrank, eine Mikrowelle und die Kaffeemaschine haben in dieser Wohnung keinen Platz. Stattdessen drehen alte Eichenmöbel, das große Waschbecken, in dem die Kleidung und die kleinen Kinder gewaschen worden sind, und das alte braune Radio die Zeit zurück. Diese typisch niederländische Wohnung des inzwischen verstorbenen Jan Keupers versprüht einen besonderen Charme, wirft aber auch Fragen auf. Wieso hat sich der Mann auf den alten Fotos sein Leben lang gegen Veränderungen gewehrt?

„Jan ist hier geboren und nie weggezogen. Er ist auch nie in den Urlaub gefahren. Er war einfach immer hier“, erzählt Maike van Wietmarschen, Mitarbeiterin der Wohnungsgenossenschaft Welbions. Sie hat den Hengeloer 2005 kennengelernt und mit ihm gemeinsam Kaffee in seiner urigen Küche getrunken.

Damals, vor mehr als zehn Jahren, wollte van Wietmarschen mit Jan Keupers über die Pläne der sozialen Wohnungsgenossenschaft sprechen. Das Reihenhaus sollte von Grund auf renoviert und saniert werden, wie auch die anderen Wohnungen in diesem Viertel. Unter anderem sollte endlich eine Zentralheizung eingebaut werden. Keupers wehrte sich vehement dagegen. „Er wollte alles so lassen, wie es vorher war. Jan war ein Eigenbrötler“, berichtet van Wietmarschen. „Und weil er schon lange in dem Haus lebte, haben wir dann mit ihm den Deal gemacht, dass wir das Haus von außen sanieren dürfen. Die Fassade und das Dach wurden erneuert. Der Rest blieb so, wie er war“, ergänzt ihr Kollege Rik Gockel. Damals, als die Beiden das erste Mal die Wohnung von innen sahen, war ihre Faszination für das 1950er-Jahre-Haus geweckt.

Im Frühjahr dieses Jahres starb Jan Keupers im Alter von 70 Jahren. Der Niederländer hatte keine Angehörigen, ein Großteil seiner Möbel landete auf dem Sperrmüll. Maike van Wietmarschen und Rik Gockel konnten nur noch wenige Möbelstücke retten. „Als ich nach seinem Tod in die Wohnung gekommen bin, habe ich direkt gedacht, dass wir das hier erhalten müssen“, erzählt van Wietmarschen. Schnell kam die Idee auf, aus der Wohnung ein Museum zu machen.

Im September feierte die Stadt Hengelo den Monat des Wiederaufbaus. Dazu war Jan Keupers‘ Wohnung erstmals für vier Wochen für Besucher geöffnet: als Wohnungsmuseum für einen Einblick in den Alltag dieser Zeit. Nachbarn hatten zu diesen Anlass einige weitere Antiquitäten gespendet und verliehen. Es wurde auch restauriert. Türen und Teppich stammen noch aus den Nachkriegsjahren. Die Tapeten wurden originalgetreu ausgebessert.

Haben die Wohnung in ein Museum umgewandelt: Rik Gockel und Maike van Wietmarschen. Foto: Werner Westdörp

Der Besucherandrang im September war riesig. „Auch viele Schlussklassen haben sich die Wohnung angesehen“, berichtet van Wietmarschen. Jüngere Besucher seien gekommen, um zu sehen, wie ihre Großeltern gelebt haben. Ältere seien gekommen, um in Erinnerungen an vergangene Zeiten zu schwelgen. „Wir haben nur positive Rückmeldungen bekommen“, sagt van Wietmarschen. Grund für die enorme Resonanz sei auch das spezielle Wesen von Jan Keupers gewesen. Er war sehr bekannt in seinem Viertel in Hengelo. Jeden Tag ist er dieselbe Runde in der Nachbarschaft spazieren gegangen, hat seinen Einkauf erledigt und immer im selben Café eine Tasse Kaffee getrunken. Oftmals sah man ihn auch mit Schrott in der Hand, denn er verkaufte Altmetalle und lagerte sie zwischenzeitlich auch in seiner Wohnung an der Mispelstraat.

Der große Besucherandrang entging auch nicht den niederländischen Medien. Bereits für zahlreiche Journalisten öffneten van Wietmarschen und Gockel die Türen des Hauses. Beinahe jeden Tag gibt es neue Anfragen.

Ein Blick in das typische Wohnzimmer der 50er Jahre. Das Fernsehgerät ist eine Leihgabe. Keupers selbst hatte keins. Foto: Werner Westdörp

Jetzt gibt es neue Pläne für die Wohnung. Ab Dezember soll das Reihenhaus als „Museumswohnung“ vermietet werden. Der Vertrag ist laut van Wietmarschen schon unterzeichnet: „Eine Frau wird mit ihrer 13-jährigen Tochter hier einziehen, unter der Bedingung, dass sie an einigen Tagen die Wohnung mit den Erinnerungen an die 1950er Jahre als Museum öffnet.“ Sie bekommen ein neues Badezimmer und zwei Räume dürfen die neuen Mieter als Privaträume nutzen, der Rest muss im 1950er Jahre Stil gehalten bleiben. „Wenn Besucher kommen, müssen neuwertige Sachen verschwinden“, berichtet Gockel. Die neue Mieterin wäre aber so begeistert, dass sie sogar noch weitere Antiquitäten und Deko aus den Aufbaujahren mitnehmen wolle. Maike van Wietmarschen ist stolz auf das einzigartige Projekt in Hengelo: „Ich glaube, Jan fände es toll, dass hier alles so geblieben ist, wie es war. Er mochte keine Veränderungen.“

Besichtigungen können bis zum 1. Dezember via E-Mail unter klantenservice@welbions.nl vereinbart werden.