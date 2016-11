„Wolkenroller“ proben für ihr 21. Bühnenstück

Schüttorf. Im vergangenen Jahr stand die integrative Theatergruppe „Wolkenroller“ mit dem Stück „Bock auf Bollywood“ auf der Bühne. „Teenies für Gerechtigkeit – Eine Geschichte nach Robin Hood“ lautet der Titel des neuen Bühnenstücks, das am 3. Dezember im Schüttorfer Theater der Obergrafschaft Premiere feiert.

Eifrig schrubben zwei weißgekleidete Köchinnen Kartoffeln und sind dabei in ein Gespräch vertieft. In der nächsten Szene gesellt sich Lady Marian dazu. Sie wirkt ratlos. „Was soll ich denn jetzt machen?,“ fragt die Darstellerin und zupft an ihrem grünen Gewand. Sofort steht Heike Pfingsten (Kulturwissenschaftlerin und Theaterpädagogin) zur Seite – kurz darauf ist das Spiel wieder im Fluss.

Karte

Die Texte entstehen aus der Situation heraus

Was die Darsteller auf der Bühne letztendlich sagen, würde aus der Situation heraus entstehen, erklärt die Regisseurin anschließend im GN-Gespräch. Jede Probe fällt also anders aus. Gleiches gilt für die Aufführungen später. „Wir erarbeiten einen Text als Leitfaden, doch beim Spiel wird viel improvisiert“, berichtet Pfingsten.

Seit 1995 besteht die Theatergruppe „Wolkenroller“. Sie ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Schüttorfer Jugendzentrums „Komplex“, der Nordhorner Lebenshilfe, der Oberschule Schüttorf und des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) Lingen. Gefördert wird das Theaterprojekt durch die Emsländische Landschaft und die „Heilig-Geist-Stiftung“ der Stadt Schüttorf. Das Schauspielteam setzt sich aus Schülern der Oberschule aus der Wolkenroller-AG (verantwortliche Bernadette Heckmann) und Bewohnern der Lebenshilfe zusammen.

Regisseurin Heike Pfingsten (rechts) hat das Skript immer zur Hand, um bei Bedarf zu unterstützen.

Pfingsten betont, wie wertvoll es sei, dass die Erwachsenen durch das Theaterprojekt mit „den Teenies“ in Kontakt kommen würden. 21 Bühnenstücke haben die „Wolkenroller“ bisher aufgeführt. Auf der Bühne dürfen die Darsteller ihre Wunschrolle spielen. „Was sie machen wollen, wissen sie ganz früh“, erzählt Heike Pfingsten. Die Würfel für die Robin Hood-Geschichte seien direkt bei der Rückfahrt von der letzten Aufführung im vergangenen Jahr gefallen.

Konzentration, Geduld und Kooperation

Die Theaterarbeit ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten, vor allem auch, weil nicht vorhersehbar ist, was letztendlich auf der Bühne geschehen wird. Außerdem sind Konzentration, Kooperation und viel Geduld gefragt. Die Schauspieler wissen, dass sie sich auf das Team im Hintergrund verlassen können. Das gibt ihnen Sicherheit.

Heike Pfingsten (Spielleitung und Regie) Bernadette Heckmann, Hedwig Warnek und Virginia Jagusch (alle drei Assistenz) flankieren aufmerksam das Geschehen auf der Bühne und sind sofort zur Stelle, wenn es hakt. „Unsere Darsteller wissen, dass immer jemand von uns einspringen würde, wenn es nicht weiter geht“, erklärt die Theaterpädagogin. Im Gegenzug würden die Darsteller sich melden, wenn sie noch Unterstützung bräuchten.

Durch ein Zeitloch ins 13. Jahrhundert

Das Stück wurde komplett selbst erarbeitet. „Wir haben die Ideen von den Schülern und den Bewohnern der Lebenshilfe zusammengefasst und daraus ein Stück mit einem Anfang und einem Ende gemacht“, erläutert Pfingsten. So sei auch die Idee entstanden, die Handlung auf zwei Zeitebenen spielen zu lassen.

Kurz der Inhalt: Bei einer Klassenfahrt wandert eine gelangweilte Schülergruppe durch den Sherwood Forest und fällt plötzlich durch ein Zeitloch. Die Schüler landen samt Lehrerin und Pfarrer im 13. Jahrhundert. Hier hat der trunksüchtige Guy von Gisborne die Macht auf der Burg Nottingham an sich gerissen und Robin Hood in den Kerker werfen lassen. Gisbornes beiden Schwestern und seine Nichte Prinzessin Katharina drangsalieren das Hofpersonal.

Bis die Schüler merken, wo sie sich befinden, dauert es allerdings eine Weile. Als es im Wald zu einer Begegnung mit der herrschsüchtigen Prinzessin kommt und eine Schülerin ein Selfie mit ihr machen möchte, werden einige Schüler verhaftet und in den Kerker geworfen. Langsam dämmert den Jugendlichen, dass sie einen Zeitsprung gemacht haben. Sie lernen Robin Hoods Freunde kennen und verbünden sich mit ihnen, um gegen die Ungerechtigkeit im alten England zu kämpfen. Und natürlich sollen auch die Gefangenen auf der Burg befreit werden.

Ehemalige „Wolkenroller“ helfen mit

Viele Ehemalige seien der Gruppe noch sehr verbunden, erzählt Heike Pfingsten. „Sie besuchen die Proben, helfen in der Technik oder Maske und kommen auch zu den Aufführungen.“ Viele hätten sich über die „Wolkenroller“ stark entwickelt. Heike Pfingsten, die seit fünf Jahren die Regie führt, bereitet zurzeit den Stabwechsel vor. „Wir bereiten die Gruppe langsam darauf vor“, sagt sie. Hedwig Warnek, die in Lingen Theaterpädagogik studiert, soll die Aufgabe übernehmen und freut sich schon darauf.

Die Aufführungen: 3. Dezember um 17 Uhr (Premiere) im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf, 5. und 6. Dezember um 10 Uhr (Schulaufführungen) ebenfalls im Theater der Obergrafschaft, am 8. Dezember um 19 Uhr in der Alten Weberei in Nordhorn, dort auch am 9. Dezember um 10 Uhr (Schulaufführung). Karten können online bestellt werden bei rainer.bluhm@komplex-schuettorf.de oder telefonisch unter 05923 7960512.