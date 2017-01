Wortakrobaten slammen in Nordhorn um die Wette

Nordhorn.gn Mit Witz und Wortgewandtheit liefern sich beim vierten Nordhorner Poetry Slam am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr wieder sechs wilde Wortakrobaten und Bühnenliteratinnen im Kulturzentrum Alte Weberei in Nordhorn ein Wortduell um die goldene Spindel. Jeder Auftretende hat sechs Minuten Zeit, seine selbst verfassten Werke vorzutragen. Dann ist das Publikum an der Reihe und bewertet die gehörten Beiträge mit lautstarkem Applaus sowie mit Punkten von 1 bis 10. Für die Künstler gilt: Verkleidungen und Requisiten sind verboten. Es zählt allein der Vortrag: Ob Raptext, Gedicht, Kurzgeschichte oder Tagebucheintrag, ob gelesen oder auswendig vorgetragen, ob geschrien oder geflüstert – wichtig ist nur, dass das Dargebotene aus der eigenen Feder stammt. „Charmant und in gewohnt frischer Manier führt Marian Heuser durch den Abend“, heißt es in einer Ankündigung des Kulturzentrums Alte Weberei. Heuser ist niedersächsisch-bremischer Poetry-Slam-Meister 2012 und Initiator der Poetry Slam-Reihe „World of WORDcraft“.

Bei der vierten Ausgabe des Nordhorner Dichterwettstreits sind unter anderem folgende Poetinnen und Poeten vertreten:

Karte

Sim Panse aus Bremen: Der niedersächsisch-bremische Meister von 2015 wandelt auf den Spuren der großen Politik-Kabarettisten und versteht laut Ankündigung wie kaum ein Zweiter, das Weltgeschehen und seine Fallstricke in Reimen auf den wunden Punkt zu bringen.

Henrike Klehr aus Aachen: Ihre Texte sind mal witzig, mal ernst und nachdenklich. Die frisch gebackene NRW-Meisterin 2016 ist erst zarte 18 Jahre alt und gilt schon jetzt als Meisterin der rhythmischen Wortsalven (WDR).

Miedya Mahmod aus Hagen ist U20-NRW-Vizemeisterin im Poetry Slam sowie Finalistin der nordrhein-westfälischen Meisterschaften 2016. Sie lebt seit knapp einem Jahr im Ruhrgebiet und ist dort als Slammerin aktiv.

Karten gibt es für 10 Euro im Vorverkauf und für 12 Euro an der Abendkasse, es gibt 2 Euro Ermäßigung für GN-Card-Besitzer.

Vorverkaufsstellen in Nordhorn: