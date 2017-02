Zeugen gesucht: Diebstahl und Vandalismus

Gildehaus/ Lohne/ Veldhausen.lf/gn Die Lukasmühle in Gildehaus ist am Wochenende Graffitisprayern zum Opfer gefallen. Sowohl die Tür als auch das alte Sandsteingemäuer an der Südseite der Mühle sind betroffen. Es entstand Sachschaden. In dem Bauwerk ist das Friedrich Hartmann Museum untergebracht. „Ich habe nach der Arbeit nach dem Stand der laufenden Renovierungsarbeiten geschaut. Dabei sind mir die Schmierereien aufgefallen“, berichtet Thomas Kuclo, 2. Vorsitzender des Friedrich Hartmann Museumvereins. Er verständigte die Polizei und veröffentliche zusätzliche Fotos im sozialen Netzwerk Facebook. Der 2. Vorsitzende hofft, dass Zeugen der Tat oder gar die Täter sich melden: „An dieser Stelle appellieren wir an den Menschenverstand des Verursachers, die Tat im Geiste Revue passieren zu lassen und über die Richtigkeit dieser nachzudenken sowie jegliche Art der Sachbeschädigung zukünftig zu unterlassen“, heißt es auf Facebook. Die Resonanz auf diese Meldung war enorm. Viele Menschen teilten die Fotos der Lukasmühle.

„Wie hoch der Schaden ist, kann ich noch nicht genau sagen. Die Tür musste bereits einmal wegen Graffiti neu lackiert werden und der Sandstein ist ziemlich saugfähig“, sagt Thomas Kuclo. Für den Museumsverein sei dies in jedem Fall ein enormer finanzieller Aufwand. „Die Streicharbeiten in der Mühle haben wir auch selbst bezahlt. Den Verein trifft so etwas hart.“ Trotzdem sollen die Farbschmierereien spätestens bis zur Saisoneröffnung im April verschwunden sein.

Hinweise oder Beobachtungen zu den Schmierereien nimmt die Polizei in Bad Bentheim entgegen.

Minibagger in Gildehaus gestohlen

Von einer Baustelle in Westenberg am Holter Diek haben Unbekannte zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 8 Uhr, ein Minibagger gestohlen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter die Kabine des Baggers aufgebrochen und das Fahrzeug gestartet. „Mit dem Bagger fuhren die Täter an mehreren im Bau befindlichen Hallen vorbei bis zur Prager Straße“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort haben die Täter das Fahrzeug offensichtlich auf einen Lastwagen oder auf einen größeren Anhänger verladen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Minibagger der Marke JBC 8018. Der Bagger ist orange und hat ein schwarzes Führerhaus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 zu melden.

Baucontainer in Lohne aufgebrochen

Auch in Lohne waren unbekannte Täter am Werk. Im Industriegebiet an der Autobahn 31 haben sie mehrere Baucontainer aufgebrochen. Laut Polizei müssen sich die Taten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, 7 Uhr, in der Einsteinstraße und der Meitnerstraße ereignet haben. Nach den bisherigen Feststellungen verschafften sich die Täter Zugang zu den Baustellen und brachen dort die Schlösser der Container auf. In zwei Fällen blieb es beim Versuch, doch aus einem Container stahlen sie Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Polizei in Wietmarschen nimmt Hinweise unter Telefon 05925 9057956 entgegen.

Fensterscheibe der Kreissparkasse Veldhausen eingeschlagen

Einige Kilometer weiter warf ein Unbekannter in der Nacht zu Sonntag zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr eine Fensterscheibe der Kreissparkasse Veldhausen an der Dr.-Picardt-Straße ein. „Der unbekannte Täter traf ein Fenster der Gebäuderückseite an der Gemeindestraße Am Friedhof. Er betrat nicht das Gebäude“, teilt die Polizei mit. Nach ersten Hinweisen soll sich zur Tatzeit ein etwa 1,70 bis 1,75 Meter großer Mann mit schlanker Figur, einer Brille sowie einer Basecap am Gebäude aufgehalten haben. Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter Telefon 05943 92000 in Verbindung zu setzen.