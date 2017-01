Zu viele Neubauten im Landkreis

Nordhorn. Eine Gemeinde macht ihren Erfolg und ihre Beliebtheit bei Bürgern gerne an der Zahl verkaufter Bauplätze fest. Dafür werden immer wieder neue Siedlungen ausgewiesen. Doch gehen die Gemeinden damit den richtigen Weg? Ein Konzept zur Wohnraumversorgung, das der Landkreis in den vergangenen Monaten hat erstellen lassen, weist auf andere Bedarfe und Lösungen hin. Das vom Planungsbüro Schulten Stadt- und Raumentwicklung aus Dortmund entwickelte Gutachten wurde am Donnerstag im Kreisarchiv in Nordhorn vorgestellt. Der Landkreis marschiert dabei nicht alleine vorneweg, sondern hat die sieben Grafschafter Kommunen mit an den Tisch geholt. Und alle Beteiligten sind einhellig der Meinung, nun ein wertvolles Planungsinstrument an die Hand bekommen zu haben.

Ziele: Die Kernaussagen des rund 100 Seiten starken Konzepts, das den Zeitraum bis 2030 beleuchtet: Neubauten sollen nur noch „angemessen und gezielt“ errichtet werden. Alte Häuser müssen fit für die Zukunft gemacht werden, sodass sie noch lange bewohnbar sind. Zudem braucht die Grafschaft mehr billigen Wohnraum, immerhin beziehen mehr als 15 Prozent der Bürger soziale Leistungen. Für diese Bedürftigen fehlen bald Unterkünfte, wenn sich nichts ändert.

Bevölkerung stabil: Das Gutachten gibt eine Prognose, wie sich die Einwohnerzahlen im Landkreis bis 2030 entwickeln. Ergebnis: Es darf eine leichte Zunahme von 0,2 Prozent erwartet werden. Allerdings nicht in allen Kommunen. Emlichheim, Schüttorf und Bad Bentheim verzeichnen ein Minus von 0,4 Prozent. Die Einwohnerzahl von Neuenhaus schrumpft um 6,3 Prozent, die von Uelsen um 8 Prozent. Das Nordhorner Umland verzeichnet einen Rückgang von 5,2 Prozent. Ein Wachstum wird mit 3,4 Prozent in Nordhorn und mit 7 Prozent in Wietmarschen erwartet.

Kleine Haushalte: Das Planungsbüro geht davon aus, dass die Wohnungsnachfrage im Landkreis stabil bleibt. Gebraucht werden aber weniger Einfamilienhäuser in Neubausiedlungen, sondern zentral gelegene Wohnungen für ältere Mitbürger. Denn die Zahl der Senioren in der Grafschaft nimmt laut Prognose bis 2030 um 44 Prozent zu. Dieser Tendenz folgend werden deutlich mehr Wohnungen für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte benötigt. Der Bedarf an Wohnungen für Haushalte ab drei Personen sinkt.

Zu viele Neubauten: Das Konzept macht auch darauf aufmerksam, dass in der Grafschaft zu viele Neubauten entstehen. In den vergangenen acht Jahren seien pro Jahr 610 Wohnungen fertiggestellt worden. Gebraucht werden bis 2030 pro Jahr allerdings nur 270 Neubauten. „Das bisherige Bauvolumen übersteigt den zukünftigen Wohnungsbedarf“, heißt es in der Untersuchung.

Wie geht’s weiter? Landkreis und Kommunen wollen aus den Ergebnissen nun die richtigen Schlüsse ziehen. Und die sehen für jeden Ort anders aus und sollen in den jeweiligen Räten diskutiert werden. Das Konzept komme gerade zum richtigen Zeitpunkt, meint Kreisrat Dr. Michael Kiehl. Denn noch gebe es in der Grafschaft Gestaltungsmöglichkeiten.