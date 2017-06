Züge bremsen Verkehr auf Bundesstraße 403 aus

Neuenhaus. Der Bahnübergang Eschenstraße/Erlenstraße zwischen Neuenhaus und Nordhorn ist technisch aufgerüstet worden. Wenn dort Züge kreuzen, senken sich seit 14 Tagen auf beiden Seiten des Gleises Schranken. Zur Sicherung dieses Bahnübergangs, der in der Nähe der Bäckerei Borggreve liegt, gehört auch eine neue Ampel. Sie betrifft den Verkehr auf der Bundesstraße 403, die parallel zum Gleis verläuft.

Nähert sich ein Zug dem Bahnübergang, dann schließen nicht nur die Schranken, auch die Ampel springt auf Rot und stoppt den Verkehr auf der B403 in beiden Richtungen. Und zwar komplett. Diese Phase dauert 20 Sekunden. Ziel ist es, in dieser Zeit Verkehrsteilnehmern, die aus der Eschenstraße/Erlenstraße auf die B403 abbiegen möchten, Gelegenheit zu geben, den Bahnübergang zu räumen. Denn wegen der direkten Nähe von Schiene und Straße warten sie oft auf genau diesem.

Karte

BE will Sicherheit erhöhen

Züge hätten in den vergangenen Jahren bereits mehrfach eine Schnellbremsung auslösen müssen, erklärt Johann Thien von der Bentheimer Eisenbahn auf GN-Anfrage. Er betont, dass die neue Regelung die Sicherheit auf dem Bahnübergang deutlich erhöht. Nach den 20 Sekunden erlischt das Rotlicht – aber nur für den geradeaus fahrenden Verkehr. Wer von der B403 in die Eschenstraße/Erlenstraße abbiegen will, muss warten, bis der Zug vorbeigefahren ist, die Schranken sich öffnen und das Abbieger-Rotlicht erlischt.

Diese Regelung dürfte für Autofahrer, die von Neuenhaus nach Nordhorn fahren, kein Problem darstellen. Aus dieser Richtung gibt es nämlich eine eigene Abbiegespur nach links in die Eschenstraße/Erlenstraße. Anders verhält es sich für den Verkehr, der von Nordhorn nach Neuenhaus fließt. Hier gibt es nur eine Fahrspur und keine zusätzliche Abbiegespur nach rechts in die Eschenstraße/Erlenstraße. Es könnte also passieren, dass Verkehrsteilnehmer, die geradeaus nach Neuenhaus fahren möchten, trotz ihres erloschenen Rotlichts warten müssen, bis das Fahrzeug vor ihnen rechts in die Eschenstraße/Erlenstraße abgebogen ist.

Bald Tempo-70-Zone

Der Verkehr, der sich der neuen Ampelanlage von beiden Seiten mit Tempo 100 nähert, wird kurz vorher über ein Schild auf Tempo 50 heruntergedrosselt. Langfristig ist angedacht, hier eine Tempo-70-Zone einzurichten, wie sie bei anderen Ampeln auch üblich ist. Dies ist derzeit jedoch nicht möglich, weil die Schrankenanlage, die extrem dicht an der Fahrbahn steht, noch nicht komplett ist. Dort soll noch ein Aufprallschutz – eine Art Leitplanke – ergänzt werden, dies soll im Juni der Fall sein. Dann wird die Geschwindigkeit von 50 auf 70 Kilometer pro Stunde heraufgesetzt.

Das Tempolimit gilt unabhängig davon, ob die Ampel in Betrieb ist. Die Straßenverkehrsordnung erlaubt auch, außerhalb geschlossener Ortschaften in einem Schritt von Tempo 100 auf 50 zu reduzieren. Das Limit, das mit einem Ampel-Warnschild gesetzt wird, gilt bis zur Ampel und muss danach nicht extra aufgehoben werden. Das ist bei anderen Ampeln genauso geregelt.

„Grundsätzliche Verbesserung“

Johann Thien erklärt, dass die Pläne der Bentheimer Eisenbahn für den Bahnübergang Eschenstraße/Erlenstraße nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Reaktivierung der Personenzüge zu sehen seien. Entlang der Bahnstrecke von Neuenhaus bis Grasdorf (Nöst) seien jüngst mehrere Bahnübergänge geschlossen und andere aufgerüstet worden, um grundsätzlich die Sicherheit zu erhöhen. „Wir machen das nicht, um die Leute zu ärgern“, betont er.