Zur Erntezeit wird’s auf den Straßen eng

An alle Verkehrsteilnehmer appellieren Landwirt Bernd Partmann und Kreisvereinsvorsitzender Hermann Heilker (rechts), in der dunklen Jahreszeit besonders auf die Gefahren durch landwirtschaftliche Maschinen zu achten. Farbige Reflektorbänder an Wagen – wie hier im Bild – erhöhen die Sichtbarkeit der Treckergespanne. Foto: Grönloh