Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Nordhorn

Karte

Nordhorn.fsu Ein Autofahrer wollte am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Lingener Straße in Höhe einer Autowerkstatt vom rechten Standstreifen quer über die Fahrbahn wenden. Er war in Richtung Lingen unterwegs und wechselte in Richtung Nordhorner Innenstadt. Ein Autofahrer, der in Richtung Lingen unterwegs war, übersah das wendende Auto, teilte die Polizei den GN mit. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzten sich beide Autofahrer leicht. Außerdem entstand Blechschaden an beiden Wagen.