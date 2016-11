Zwei Millionen Menschen feiern die Helden der Chicago Cubs

Chicago.dpa Auf der traditionellen Siegerparade fuhr das Team zunächst vom Wrigley Field, dem Stadion des neuen Champions, quer durch die Stadt zum Grant Park und wurde von mehreren hundertausend Menschen empfangen. Wegen des Umzugs blieben die Schulen in Chicago am Freitag geschlossen, der Chicago River wurde blau gefärbt.

„Es ist unglaublich, danke für diesen Empfang. Aber: Wir warten jetzt nicht erneut 108 Jahre auf den nächsten Titel. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder“, sagte Cubs-Manager Joe Maddon in einer Rede. Präsident Theo Epstein ergänzte: „Ich danke den Fans, dass ihr 108 Jahre den Cubs die Treue gehalten haben. Ihr habt für sie gebetet, habt sie unterstützt und mit Liebe dazu geführt, was vor zwei Tagen in Cleveland passiert ist.“

Die Cubs hatten in einem der besten Baseball-Spiele der Geschichte mit 8:7 bei den Cleveland Indians gewonnen und die World Series nach 1:3-Rückstand damit noch mit 4:3 für sich entschieden. Es war der dritte Titel des Clubs nach 1907 und 1908.