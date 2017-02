Zwei Schwerverletzte durch Vorfahrtsfehler

Karte

Hoogstede. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der 53-jährige Fahrer eines VW-Geländewagens gegen kurz vor 14 Uhr auf der Ölstraße unterwegs, als eine 56-Jährige in einem Hyundai auf dem Scheerhorner Diek in Richtung Hoogstede fuhr. Auf der Kreuzung der von Ölstraße und Scheerhorner Diek nahm die Frau im Hyundai dem VW-Fahrer trotz Stop-Zeichens die Vorfahrt. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem anderen Auto zusammen. Beide Fahrzeuge kamen durch den Aufprall von der Straße ab; der Geländewagen blieb erst nach mehreren Metern auf einem Feld stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.