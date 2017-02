Zwei Verletzte durch Vorfahrtsfehler

Ohne.ow Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Wettringer Straße in Ohne erlitten die beiden Fahrer leichte Verletzungen. Der 66-jährige Fahrer eines Pritschenwagens war auf der Haddorfer Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung Wettringer Straße nach links abbiegen in Richtung Wettringen. Dabei übersah er laut Polizei einen 55-jährigen Fahrer in einem 7,5-Tonner, der dort in Richtung Schüttorf unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrer konnten sich selbst aus ihren Fahrzeugen befreien; sie erlitten leichte Verletzungen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.